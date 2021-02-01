وزير المالية: 105.5 مليار جنيه فائض في موازنة 2019 /2020

وزير المالية - أرشيفية
كشف وزير المالية محمد معيط، أن الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولي 105.5 مليار جنيه في موازنة 2019/2020، رغم جائحة كورونا، موضحًا أن مصر ثاني أفضل دولة في تحقيق فائض نمو أولي
وزير المالية يستعرض موقف الوزارة بشأن برنامج الحكومة
وأضاف معيط أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال عرضه بيان موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، إن هذا الفائض يعني أن الإيرادات تغطي مصروفات الدولة ويستخدم الفائض منه في سداد أعباء الدين، مشيرًا إلي انه كان في الماضي كان يتم الاقتراض لسداد العجز بين الإيرادات والمصروفات، ثم نقترض لسداد أعباء الدين.
وأضاف وزير المالية، محمد معيطـ، أن العام السابق شهد تحقيق فائض يقدر بنحو 103 مليار جنيه وهو مثل 1.8 % من الناتج المحلي الاجمالي، مشبيرًا إلي ان كثيرلا من الدولة كان نموها بالسلب بسبب جائحة كورونا.
كما كشف وزير المالية، محمد معيط، عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق الحماية الاجتماعية و انهاء التشوه الحادث في ملف الدعم و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب " استهدفنا انهاء التأثيرات السلبية على هذا القطاع.
وقال وزير المالية، محمد معيط، تم تحويل المخصصات و الوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية و التعليم و الصحة بموضحا أن خفض دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 الي 28 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية، محمد معيط:" تم أيضا اصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار إضافية و زاد نصيب الفرد من 15 جنيه الي 50 جنيه و ان هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه موضحا أن الدولة المصرية تسعى للمزيد من زيادة المرتبات و المعاشات و تحسين معيشة المواطن.
وقال وزير المالية، محمد معيط، إن وزارة المالية خصصت مبلغ 260 مليار جنية لصناديق المعاشات وانه من المقرر ان يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام الى 306 مليار جنية، وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات إلى 45 ترليون جنيه.
وأضاف الوزير، الحكومة تستهدف استقرار احوال اصحاب المعاشات والعمل ان يكون هناك دعم كبير لهم لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وفيما يتعلق بمعدل النمو، أكد وزير المالية، محمد معيط، أن مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل الي 5.6 بالمائة وهو اعلي معدل نمو في الاقتصادات الناشئة واعلي معدل نمو بالمنطقة العربية.
وأشار وزير المالية، إلى إنه على الرغم من جائحة كورنا وتاثيرها علي كافة الاقتصادات العالمية الي ان معدل النمو عام 2019- 2020 وصل الي 3.6 بالمائة وهو معدل عال بالنظر الي الظروف التي اجتاحت العالم وفيما يخص الايرادات الخاصة بالدولة المصرية,
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