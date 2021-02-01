وزير المالية: 105.5 مليار جنيه فائض في موازنة 2019 /2020

كشف وزير المالية محمد معيط، أن الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولي 105.5 مليار جنيه في موازنة 2019/2020، رغم جائحة كورونا، موضحًا أن مصر ثاني أفضل دولة في تحقيق فائض نمو أولي

وزير المالية يستعرض موقف الوزارة بشأن برنامج الحكومة

وأضاف معيط أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال عرضه بيان موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، إن هذا الفائض يعني أن الإيرادات تغطي مصروفات الدولة ويستخدم الفائض منه في سداد أعباء الدين، مشيرًا إلي انه كان في الماضي كان يتم الاقتراض لسداد العجز بين الإيرادات والمصروفات، ثم نقترض لسداد أعباء الدين.

وأضاف وزير المالية، محمد معيطـ، أن العام السابق شهد تحقيق فائض يقدر بنحو 103 مليار جنيه وهو مثل 1.8 % من الناتج المحلي الاجمالي، مشبيرًا إلي ان كثيرلا من الدولة كان نموها بالسلب بسبب جائحة كورونا.