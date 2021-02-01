إنفوجراف..تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير القرى

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى تفاصيل المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير القرى. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إطلاق مشروع تطوير القرى، لتغيير حياة 55 مليون مواطن يقطنون الريف المصرى.

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