وكيل البرلمان يطالب بإلغاء ضريبة الأطيان

جدة - نرمين السيد - وقال أبو العينين، فى كلمته أمام جلسة مجلس النواب تعقيبًا على بيان وزير المالية، "الرئيس لديه رسالة فى شأن المستقبل الطموح فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وأن أرقام الموازنة حقيقية وجادة ولكنها لا تعكس القوة الحقيقية للاقتصاد المصرى"، مشددًا على أهمية مراعاة السياسات والتشريعات التى تفجر الطاقات الحقيقية للاقتصاد.

ولفت أبو العينين إلى أن الاستثمار هو مفتاح النمو فى أى اقتصاد بالعالم، مشددًا على أهمية التسويق الجيد من أجل جذب الاستثمارات واستغلال الثورة التكنولوجية.

وقال: "ربنا وهب مصر طاقات إنتاجية كبيرة، ويبقى السؤال أين التشريعات التى تفجر الطاقات ونستطيع من خلالها توفير مناخ إيجابى للاستثمار؟".

وأشار إلى أن هناك تشريعات لا تواكب الطموحات الاقتصادية، مؤكدًا أنه على الرغم من ذلك هناك مبادرات تاريخية فى عمليات الرقمنة وغيرها.

وتابع: لابد من وجود رسم للسياسات الاقتصادية الكلية، وقدرتها على التنافسية العالمية، لاسيما بعد جايحة فيروس كورونا وما يستتبعها من تغير فى السياسات المالية العالمية.

وأفاد بأن العمود الفقرى للاقتصاد المصرى هما الزراعة والصناعة، مشددًا على أهمية وجود سياسات تحفيزية للاستثمار فى هذين القطاعين.

وشدد على أهمية استغلال الموقع الجغرافى لمصر من خلال مبادرات جديدة حتى تتضاعف الأرقام بالموازنة العامة للدولة.

ووجه تحية لوزير المالية، قائلا: "قمت بثورة كبيرة داخل الوزارة"، مشددًا على أهمية أن يكون هناك منظومة تشريعات وسياسات جديدة لتحقيق معدلات نمو واقتصاد وطنى قوى.