عاجل.. السيسى يوجه بمواصلة العمل فى المشروعات السياحية

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتمع اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.





وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة "الأنشطة والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار".

ووجه الرئيس بمواصلة العمل فى المشروعات الخاصة بالمجال السياحى والأثرى على مستوى الجمهورية بالتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، فى إطار استراتيجية الدولة لاستعادة الرونق التاريخى للمواقع الأثرية المصرية، ولإبراز ما تذخر به مصر من إرث ثقافى وحضارى عبر العصور المختلفة، من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية، خصوصًا فى القاهرة الكبرى ذات الإمكانات التاريخية العريقة والمتنوعة، لتكون بمثابة متحف مفتوح بطابع جمالى ومنظم على غرار العواصم العالمية الكبرى.

واستعرض الدكتور خالد العنانى الجهود التى قامت بها الدولة لدعم قطاع السياحة خلال عام 2020 على المستويين الهيكلى والمؤسسى من خلال دمج قطاعى السياحة والآثار، وما تم من إجراءات لترسيخ هذا الدمج بين القطاعين من كافة الجوانب داخل إطار واحد، فضلاً عن الإجراءات التى اتخذتها وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمى بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات الحكومية، بما فى ذلك إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل وتوثيق القطع الأثرية وربطها إلكترونياً، سواء تلك المعروضة بالمتاحف أو بالمعارض.

وعرض الوزير معدلات توافد السياحة فى مصر خلال العام الماضى، أخذاً فى الاعتبار تأثير تداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وكذلك أهم المبادرات التابعة لوزارة السياحة والآثار لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية، إلى جانب الحملة الإعلامية التى أطلقتها الوزارة للترويج السياحى لمصر على مستوى العالم من خلال مجموعة من الأفلام التعريفية التى تم إعدادها بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك عرض آخر مستجدات أنشطة الوزارة خلال عام 2020، خاصةً ما يتعلق بافتتاح سلسلة من المتاحف المتنوعة على مستوى الجمهورية، ومنها متحف المركبات الملكية، وشرم الشيخ، وكفر الشيخ، بالإضافة إلى الخطوات التنفيذية لعدد من المشاريع الأثرية والسياحية الكبرى، مثل متحف "عواصم مصر" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك المتحف المصرى الكبير الأكبر فى العالم، بما فى ذلك نسبة إنهاء الأعمال بالمتحف وإعداد الهيكل الإدارى واختيار مجلس أمناء المتحف، فضلاً عن الجهود الجارية لتطوير عدد من المناطق الأثرية والثقافية ذات الإرث التاريخى العريق فى القاهرة الكبرى، وكذلك جهود استعادة القطع الأثرية المهربة إلى الخارج، والاكتشافات الأثرية العملاقة التى تتم فى مختلف المحافظات، خاصةً منطقة آثار سقارة.