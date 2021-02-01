رئيس النواب يؤكد الحرص على التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية لما يحقق...

أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، حرص المجلس على التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية على النحو الذي يحقق الصالح العام للدولة المصرية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس اليوم ، وفد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشارين نواب رئيس المحكمة؛ لتقديم التهنئة للمستشار جبالي بمناسبة توليه رئاسة المجلس، بحضور وكيلي المجلس المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، والأمين العام المستشار أحمد مناع.
وأعرب جبالي عن شكره وتقديره لرئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشارين على هذه التهنئة الغالية، لافتا إلى أن هذه الزيارة تؤكد مدى وأهمية التنسيق والدعم المستمر بين كافة مؤسسات الدولة.
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