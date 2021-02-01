نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورشة عمل بمستشفى التضامن ببورسعيد تكشف أحدث تقنيات جراحات العظام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، آداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، ورشة عمل لجراحات العظام بمستشفى التضامن، إحدى المستشفيات الثماني التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، أنه خلال ورشة العمل التي استمرت على مدار يومين متتاليين تم إجراء 14 عملية ناجحة ومتنوعة في تخصص العظام تراوحت حدتها ما بين عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى ومتقدمة وتتطلب مهارة خاصة في الإجراء.

وتابع: شارك في ورشة العمل لفيف من أمهر أطباء جراحات العظام المختلفة بمستشفى التضامن بورسعيد، ضم 11 طبيب على رأسهم محمد صلاح إستشاري جراحات العظام ورئيس قسم العظام بالمستشفى، د.محمود جمال، د.محمد نجيب أخصائيي العظام بالمستشفى، إضافة إلى مشاركة د.أحمد خميس إستشاري التخدير بالمستشفي وأستاذ التخدير كلية الطب جامعة عين شمس، د.إسلام جمال إستشاري التخدير، د.محمد شتيوي اخصائي التخدير

وأضاف الدكتور مصطفى شعبان مدير مستشفى التضامن بورسعيد، أن العمليات التي تمت في إطار ورشة العمل شملت عمليات ما بين تغيير مفاصل الركبة، تثبيت مفصل ركبة، مناظير الركبة وإصلاح الغضاريف والرباط الصليبي، وإصلاح قطع بالرباط الخارجي للكاحل، لافتًا إلى أكثر العمليات دقة وتميز تمت خلال ورشة العمل شملت إصلاح كسر مفتت أعلى عظمة العضد لأربع أجزاء ويليها تثبيت كسر أسفل القصبة، رفع جهاز إليزاررف لإطالة الساق، إصلاح قطع وتر بالإبهام، تغيير مفصلي الفخد، وتنضيف مفصل ركبة ورفع شريحة بالزند، وتثبيت لكسر متفتت ومتهتك بالكاحل.

وأشار إلى أنه على مدار عام كامل واجه فيه العالم الكثير من التحديات نجحت مستشفى التضامن في إجراء العديد من العمليات الجراحية العامة والتخصصية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، تراوحت حدتها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة وذات طابع خاص، لافتًا إلى إجراء أكثر من 1350 عملية جراحية، مشددًا على استمرار الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير وإضافة كافة الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة لمنتفعي المنظومة بمحافظة بورسعيد، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ويشار إلى أن مستشفى التضامن هى واحدة من ضمن (8) مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، يقدمون الخدمة الطبية المتميزة للمنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وتضم الطاقة الإستيعابية للمستشفى (154) سرير داخلي، (17) سرير للعناية المركزة، وثلاث غرف للعمليات إلى جانب غرفة لمناظير الجهاز الهضمى العلوى والسفلي.