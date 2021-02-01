نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء.. انطلاق المهرجان التنافسي الأول للاسكواش بنادي النادي بأكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الجهاز الفني والإداري لقطاع الاسكواش، أمس الأحد، بمجمع ملاعب الاسكواش بنادي النادي، اجتماعًا تحضيريًا استعدادًا للمهرجان التنافسي الأول للاسكواش، الذي ينطلق الأربعاء المقبل.

و خلال الاجتماع تم مناقشة الاستعدادات والتحضيرات لإقامة المهرجان، حيث يشارك أكثر من 70 لاعب ولاعبة من الاعمار والمستويات المختلفة، بالإضافة الي مشاركة أولياء الأمور من أعضاء النادي، وتم التشديد خلال الإجتماع على الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وإرتداء الكمامات الطبية، وذلك لمكافحة العدوى والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

حضر الاجتماع، الكابتن كريم التوجي المدير الفني، محمود السعدني المدير الإداري، معتز رمضان مدرب، حسن مصطفى مدرب، محمد مصطفى مدرب، نادر مخلوف مدرب، عمرو ثابت مدرب، مصطفى الصناديلي مدرب، محمود راتب لياقة بدنية، عبدالله عماد إداري.

يذكر أن إقامة ذلك المهرجان يأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يهدف لدعم النشاط الرياضي بمشاركة كافة الاعمار السنية بشكل فعال وخلق روح التنافس الرياضي بين اللاعبين.