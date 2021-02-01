نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان مهم لـ رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أن قيمة الإعفاءات التي استفادت منها المنشآت والمؤمن عليهم بلغت ما يقارب الثلاثة مليارات جنيه بالإضافة إلي مبادلات باصول عقارية تقدر بما يقارب 4 مليارات جنيه منذ بداية العمل بهذا القانون -" 173لسنة 2020"- في السابع عشر من أغسطس الماضي

و الجدير بالذكر أنه تم توقيع برتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال حيث تم تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديوينه بأصول عقاريه وكذلك برتوكول تعاون مع محافظة الشرقيه حيث تم تسوية ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية المستحقة علي مشروعات تابعة للمحافظة، بأصول عقارية.

كما أشار رئيس الهيئة إلي أنه مازالت الفرصة سانحة لجميع المؤسسات والشركات والافراد للإستفادة من آخر مرحلة للاعفاءات من المبالغ الاضافية والتي بدأت في 15 ديسمبر 2020 وتستمر لمدة شهرين تنتهي في 14 فبراير 2021 والتي تصل فيها نسبة الاعفاء الي 50%.

وعلي جانب آخر أشار رئيس الهيئة القومية للتـأمين الإجتماعي إلي إنتظام عمليات صرف المعاشات بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد حيث تم تقسيم مستحقي المعاشات إلي شرائح منها الشريحة الأولي والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف إستحقاقاتهم التأمينية إعتبارًا من صباح يومي الأثنين والثلاثاء الموافق الأول والثاني من فبراير 2021 علي أن يتم الصرف لباقي الدفعات كما هو متبع بالاشهر السابقة مع إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت " ميزة" مهمًا كانت قيمة إستحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 الاف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية إعتبارًا من اليوم الأول من الشهر.