نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل خطة البرلمان للحكومة: ماسبب تجاهل تنفيذ تعديلات البرلمان على الموازنة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع إلى بيان وزارة المالية، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، بسؤال للحكومة عن سبب تجاهلها لتعديلات مجلس النواب فى الموازنة رغم أنه حق أصيل للمجلس فى إدخال أى تعديلات تراها.

كما انتقد وكيل لجنة الخطة والموازنة، تجاهل الحكومة تنفيذ تعديلات الموازنة العامة العام الماضى وكان على رأسها حافز المدرسين للمرحلتين ثانية وثالثة ابتدائى، فضلا عن حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بواقع نصف مليار، ومليار ونصف للمستشفيات الجامعية لصالح المستلزمات والخامات، رغم أن كل ذلك حق للبرلمان.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن البيان الذى أدلى به وزير المالية فى 100 دقيقة أمام المجلس النيابى أغفل تماما الحديث عن خطط دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.