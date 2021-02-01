عاجل.. جامعة القاهرة: امتحانات الترم الأول 20 فبراير الجارى

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، موعد بدء ماراثون امتحانات الترم الأول بالكليات.



جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، موعد بدء ماراثون امتحانات الترم الأول بالكليات. وأوضحت الجامعة، فى بيان لها، أن امتحانات التيرم الأول بالكليات سيكون يوم 20 فبراير الجارى.

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