دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غد الثلاثاء، دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحرى شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويستمر ارتفاع درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية.





الطقس سيكون دافئا على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط غربا، أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يكون الطقس دافئا نهارا باردا ليلا والرياح معتدلة. وعلى محافظات الصعيد يكون الطقس دافئا أيضا خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا على محافظات شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة. وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 15، السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 17، شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 9، جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 10.

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