فيديو جراف.. معلومات الوزراء من أفضل 20 مركزًا عالميا لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فيديو جرافيك حول اختيار المركز كواحد من بين أفضل 20 مركزًا للفكر عالميًا استجابة لجائحة كورونا وفق مؤشر أفضل مراكز الفكر العالمية 2020 الصادر عن برنامج "مراكز الفكر والمجتمعات المدنية" (TTCSP) بجامعة بنسلفانيا الأمريكية.





أكد البرنامج أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار دخل قائمة أفضل ٢٠ مركزًا قامت بإحداث تغيير فعال من خلال عدة مبادرات أو أوراق سياسات أو إصدارات خاصة بتداعيات كورونا، أحدث تأثيرًا فى عملية صنع القرارات.

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عدة مشاريع كبرى لدعم متخذ القرار فى مواجهة الجائحة ومكافحة آثارها أبرزها، إطلاق موقع Care.gov.eg، وموقع "أهالينا" لجمع المساعدات للمواطنين الأشد تضررًا من الجائحة، بجانب العديد من الإصدارات التحليلية والبحثية الخاصة بدراسة آثار الجائحة.

واحتل مركز المعلومات المرتبة 14 من بين 101 مركز للفكر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والمركز 30 من بين 73 مركزًا حكوميًا للفكر حول العالم. كما جاء فى الترتيب 21 ضمن قائمة أفضل 64 مركزًا للفكر طورت أفكارًا أو نماذج جديدة.

الجدير بالذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال 2020، قد حاز الجائزة البرونزية من مؤسسة ستيفى عن تطبيق فى خدمتك، كما حصل على شهادة ملتزمون بالتميز الأوروبي.