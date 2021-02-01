أمر المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس هيئة التحقيقات، في واقعة نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص في إحدى العقارات بمحافظة الجيزة.
وذلك لبيان مدى سلامة الإجراءات التي شابت إنشاء العقار والمخزن، والوقوف على كافة المخالفات والمسؤولين عنها، من كافة الجهات الإدارية المختصة، مع عرض الأوراق على رئيس الهيئة وما انتهت إليه التحقيقات.
وتهيب النيابة الإدارية بالمواطنين الإبلاغ عن اى مخالفات بناء بدون ترخيص او بناء على الأراضي الزراعية، عبر الخط الساخن" 16117" او رقم الواتس أب "01050601888" .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في حريق مخزن أحذية فيصل لكشف المخالفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.