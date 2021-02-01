النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في حريق مخزن أحذية فيصل لكشف المخالفات

أمر المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس هيئة التحقيقات، في واقعة نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص في إحدى العقارات بمحافظة الجيزة.

وذلك لبيان مدى سلامة الإجراءات التي شابت إنشاء العقار والمخزن، والوقوف على كافة المخالفات والمسؤولين عنها، من كافة الجهات الإدارية المختصة، مع عرض الأوراق على رئيس الهيئة وما انتهت إليه التحقيقات.

وتهيب النيابة الإدارية بالمواطنين الإبلاغ عن اى مخالفات بناء بدون ترخيص او بناء على الأراضي الزراعية، عبر الخط الساخن" 16117" او رقم الواتس أب "01050601888" .