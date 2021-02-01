رصد 119 مخالفة بيع وتداول أدوية ولقاحات بيطرية بـ12 محافظة

قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 12 محافظة وهي (الشرقية، دمياط، الإسماعيلية، أسيوط، الأقصر، بنى سويف، الدقهلية، المنيا، القاهرة، شمال سيناء، الإسكندرية، القليوبية).

قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 268 مركزا لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر يناير وتم رصد 119 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وتم اصدار (29) قرارا إداريا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (101) منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية- القليوبية- دمياط- الإسماعيلية- الأقصر- بنى سويف- الدقهلية- أسيوط- القاهرة- المنيا- شمال سيناء)، تم عمل (4) محضر (جنح) بمحافظة اسيوط وعدد (5) محاضر إدارية بمحافظات: الشرقية – بنى سويف – الدقهلية.

تم تنفيذ قرارات الاغلاق لعدد (9) مراكز بيطرية مخالفة بمحافظات: الشرقية – الإسكندرية.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.