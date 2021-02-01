تنتهي 14 فبراير.. رئيس هيئة التأمينات: 3 مليارات جنيه إعفاءات استفادت منها المنشآت والمؤمن عليهم

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن قيمة الإعفاءات التي استفادت منها المنشآت والمؤمن عليهم بلغت ما يقارب الثلاثة مليارات جنيه بالإضافة إلى مبادلات بأصول عقارية تقدر بما يقارب 4 مليارات جنيه منذ بداية العمل بهذا القانون -"173 لسنة 2020"- في السابع عشر من أغسطس الماضي.

والجدير بالذكر أنه تم توقيع برتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال حيث تم تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديوينه بأصول عقاريه وكذلك بروتوكول تعاون مع محافظة الشرقية حيث تم تسوية ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية المستحقة على مشروعات تابعة للمحافظة، بأصول عقارية.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أنه ما زالت الفرصة سانحة لجميع المؤسسات والشركات والأفراد للاستفادة من آخر مرحلة للإعفاءات من المبالغ الإضافية والتي بدأت في 15 ديسمبر 2020 وتستمر لمدة شهرين تنتهي في 14 فبراير 2021 والتي تصل فيها نسبة الإعفاء إلى 50%.

وعلى جانب آخر أشار رئيس الهيئة القومية للتـأمين الاجتماعي إلى انتظام عمليات صرف المعاشات بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد حيث تم تقسيم مستحقي المعاشات إلى شرائح منها الشريحة الأولي والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية إعتبارًا من صباح يومي الإثنين والثلاثاء الموافق الأول والثاني من فبراير 2021 على أن يتم الصرف لباقي الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة مع إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهمًا كانت قيمة استحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر.