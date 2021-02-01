انت الان تتابع تفاصيل خبر زيادة كبيرة فى مرتبات المعلمين وصرفها بأثر رجعى من أول يناير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صرح الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين بأنه سيتم صرف الزيادة المقررة فى مرتبات المعلمين قريباً بإذن الله وأضاف سيادته بأنه سيتم صرف هذه الزيادة بأثر رجعى من أول يناير 2020 وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتور رضا حجازى رئيس الوزراء بصرف حافز الأداء لجميع المعلمين وكذلك زيادة فى بدل المعلمين وزيادة فى مكافأة امتحانات سنوات النقل لجميع العاملين بالتربية والتعليم، كما قرر صرف حافز إدارة مدرسية لمدير المدرسة ووكيل المدرسة.

وقد تضمنت الزيادة فى مرتبات المعلمين نسبة قدرها 50% وتتراوح ما بين 75 جنيه وتصل إلى 180 جنيه يستفيد منها معلمي التربية والتعليم والأزهر الشريف وقد جاءت هذه الزيادة على النحو التالى:- كبير معلمين 180 جنيه، معلم خبير 165 جنيه، معلم أول أ 125 جنيه، معلم أول 100 جنيه، معلم ومعلم مساعد 75 جنيه.

قيمة الزيادة فى حافز الأداء فى مرتبات المعلمين

كما تضمن الزيادة فى مرتبات المعلمين زيادة حافز الأداء الشهري بنسبة 50% أيضا وتتراوح قيمتها ما بين 140 جنيه وتصل إلى 185 جنيه وذلك على النحو التالى:- كبير معلمين 140 جنيه، ومعلم خبير 145 جنيه، ومعلم أول أ 150 جنيه، ومعلم أول 165 جنيه، ومعلم ومعلم مساعد 185 جنيه.

كما قرر رئيس الوزراء منح العاملين بالتربية والتعليم مكافأة إضافية فى امتحانات النقل بفئات مالية بلغت قيمتها 25% من قيمة مكافأة الامتحانات التى يتم صرفها فى شهر يونيو من كل عام بمتوسط يتراوح ما بين 65 جنيه وحتى 155 جنيه وذلك على النحو التالى:- كبير معلمين 155 جنيه، ومعلم خبير 140 جنيه، ومعلم أول أ 120 جنيه، ومعلم أول 85 جنيه، ومعلم ومعلم مساعد 65 جنيه.

كما قررت الوزارة أيضاً صرف حافز إدارة مدرسية لمدير المدرسة يبلغ قيمته 250 جنيه شهرياً، وكذلك صرف مبلغ 150 جنيه شهرياً لوكيل المدرسة، وبذلك يبلغ إجمالي الزيادة لمعلمي التربية والتعليم والأزهر الشريف على النحو التالى:- كبير معلمين 475 جنيه، ومعلم خبير 450 جنيه، ومعلم أول أ 395 جنيه، ومعلم أول 350 جنيه، ومعلم ومعلم مساعد 325 جنيه.