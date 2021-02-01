انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً بالصور.. وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا الهندي إلى مصر والفئات المقرر تطعيمها باللقاح والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وصلت إلى مصر أول شحنة من لقاح أسترازينيكا الهندي عبر مطار القاهرة الدولي، قادمة عبر دولة الإمارات، وعدد هذه الشحنة يبلغ نحو 50 ألف جرعة من اللقاح، وسوف يتم تطعيم الفئات الأولى بهذا اللقاح.

وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا الهندي إلى مصر

ووفق وزارة الصحة فإن اللقاح الهندى سوف يتم تخزينة في مخازن وزارة الصحة المصرية، وذلك لتطعيم الفئات الأولى والأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وهي الفئات الطبية التي تعمل في مستشفيات العزل الصحي مثل مستشفيات الحميات والصدر، كما سيتم تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن عقب الإنتهاء من تطعيم الفرق الطبية.

كما وصلت شحنة لقاح أسترازينيكا الهندي عبر من الرحلة رقم EK927 والخاصة بالخطوط الجوية الإماراتية، وتزن الشحنة 198 كيلو وبها 50 ألف جرعة لحساب حيئة الشراء الموحد، ويتم تخزينه في درجة حرارة ما بين 25 إلى 15 درجة مئوية.

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ويذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الأيام الأخيرة، وذلك مقانة بأعداد المصابين في بداية الموجة الثانية، كما أن أعداد الوفيات تتأرجح قليلاً ما بين الزيادة والنقصان.