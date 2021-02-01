انت الان تتابع تفاصيل خبر منخفض ربيعي يضرب البلاد.. الأرصاد الجوية تعلن ارتفاع الحرارة والرطوبة وسقوط أمطار وتناشد بمتابعة النشرات الجوية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل أن هناك منخفض جوي ربيعي يضرب البلاد، ويؤدي إلى الإرتفاع الكبير في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة وتغيب معه الأجواء الشتوية المعتادة في مثل هذا التوقيت من العام، كما أن هذا المنخفض سيصاحبة سقوط أمطار بدايةً من يوم الأربعاء القادم.

منخفض ربيعي يضرب البلاد.. الأرصاد الجوية تعلن ارتفاع الحرارة والرطوبة وسقوط أمطار

وأضافت الأرصاد أن الأمطار الأربعاء ستكون على أماكن متفرقة بالسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وكذلك سيناء، كما تتفاوت شدة الأمطار من مكان إلى آخر خلال فترة المنخفض الجوي الربيعي.

وأهابت هيئة الأرصاد الجوية بجميع المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية التي الصادرة عن الهيئة، مؤكدةً أنه خلال الساعات القادمة سوف يتم نشر بيان تفصيلي بجميع التفاصيل اللازمة حول الأحوال الجوية بجميع أنحاء البلاد من أجل ضمان دقة التنبؤات.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أشارت في تقرير سابق لها عن وجود حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية بدايةً من الأربعاء القادم، وتشهد البلاد تساقط أمطار على أغلب الأنحاء بداية من يوم الخميس المقبل.