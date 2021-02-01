نورا على تطالب وزير المالية بتأجيل سداد ضرائب المنشأت السياحية لنهاية العام بدون فوائد

قالت النائبة نورا على، عضو مجلس النواب، إن قطاع السياحة يعاني بشده فى ظل الأزمة التى نمر بها فى ظل انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المبادرة التى أطلقتها وزارة المالية لتخفيف العبيء على المنشآت السياحية ليست كفيلة لحل الأزمة.

نورا على عضو مجلس النواب

وطالبت عضو مجلس النواب، نورا على، وزارة السياحة باطلاق مبادرات تساهم فى حل أزمة قطاع السياحة.

وقالت النائبة نورا على عضو مجلس النواب، على خلال الجلسة العامة موجهه حديثها لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن هناك مبادرة ضمانة الإقراض على المنشات السياحية، والتى تسدد على 3 سنوات وآلية تنفيذها، ليست واضحة للبنوك وعدد المستفيدين منها قليل جدا قائلة:" قطاع السياحة بيصرف من جيبه، ومش عارفين القطاع هيكمل ولا لا، مطالبة بتأجيل سداد الضرائب على المنشات السياحية لنهاية العام بدون فوائد.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، يستقبل اليوم، وزير المالية، محمد معيط، ووزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، وذلك لعرض برنامج الحكومة، التى تم الموافقة عليه خلال الفصل التشريعى الأول.

هذا وكان وزير المالية، محمد معيط، قد أكد أن الحكومة تمكنت من تحقيق فائض أولي 105.5 مليار جنيه في موازنة 2019/2020، رغم جائحة كورونا، موضحًا أن مصر ثاني أفضل دولة في تحقيق فائض نمو أولي