قبل مواجهة الدحيل.. نجم الأهلي يطلق تصريحات مثيرة

أكد سعد سمير مدافع الأهلي والمنتخب المصري، علي أهمية مباراة الفريق الأحمر ضد الدحيل في المواجهة التي تجمع الثنائي في إفتتاحية كأس العالم للأندية المقامة بقطر في الفترة من 4 فبراير وحتي 11 من نفس الشهر.

وأعرب مدافع القلعة الحمراء عن سعادته بالمشاركة للمرة الثالثة في بطولة كبيرة بحجم كأس العالم للأندية، بعد أن شارك اللاعب في نسختي 2012، 2013 كأخر مواجهات الفريق الأحمر في البطولة.

وقال سعد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي" كأس العالم له طابع خاص، وهو بمثابة حلم لأي لاعب سواء داخل الأهلي أو خارجه، وهذا ما أكدت عليه للاعبيين، خاصة أن معظم لاعبي الجيل الحالي تمثل تلك المشاركة الأولى لهم في البطولة".

وأضاف سمير" أكدت للاعبين أن البطولة بمثابة فرصة عزيزة، فيجب إستغلال انصاف الفرص من أجل تحقيق الفوز في المباراة الأولي، لانها تضع الأهلي في منطقة مختلفة، وتسهل حصول المارد الأهلي علي ميدالية خلال البطولة".

وأكمل مدافع الأهلي" المباراة أمام الدحيل هامة جدا، فالفريق يتسم بالقوي خاصة أنه يلعب البطولة علي أرضه ووسط جمهوره، كما أنه يمتلك عناصر متميزة وقوية، وهو ما يجعل المباراة ليست سهلة علي الإطلاق".

وأكد سعد علي أهمية التمثيل المشرف قائلا" نحن جئنا لتمثيل مصر والقارة الإفريقية، لذلك يجب علينا الإجتهاد حتي يتسني لنا تحقيق الأهداف".

وعن دور جمهور الأهلي قال سعد " نمتلك جمهور كبير ووفي، والجميع يقاتل من أجل الأهلي ومصلحته، حتي يظل كما نردد جميعا أعظم نادي في الكون".

وأختتم سعد سمير حديثه عن مباراة بايرن ميونيخ" لدينا مباراة أمام الدحيل ولابد أن نتخطاه في البداية، ولا يمكن أن ننظر لمباراة الفريق الألماني من الأن، فالأهلي تعود دائما علي أنه يهتم بالمبارايات علي حدة".

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ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورة توضح عدد مشاركات النادي سعد سمير كأكثر لاعبي الجيل الحالي مشاركة في البطولة بواقع 3 مشاركات منها العام الحالي بالإضافة لنسخة عام 2012 وكذلك 2013.

ويعد النادي الأهلي ثاني أكثر الأندية مشاركة في كأس العالم بـ6 مشاركات بعد أوكلاند سيتي، منها النسخة الحالية، بالإضافة لأعوام 2005،2006،2008،2012،2013.