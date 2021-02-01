أحمد بلال لـ دوت الخليج: الأهلي قادر على عبور الدحيل بشرط.. وهذه نصيحتي لموسيماني

كشف أحمد بلال نجم النادي الأهلي عن روؤيته الفنية لمواجهة الأهلي والدحيل القطري يوم الخميس المقبل في موقعة يشهدها ينتظرها الجميع في كأس العالم للأندية.

وقال بلال في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: مواجهة الدحيل ستشهد قوة كبيرة ورغبة بين الفريقين خاصة أن كلا الفريقين يرى أن إمكانية الفوز على الأخر ليست مستحيلة والجميع لديه دوافع للتأهل لملاقاة بايرن ميونخ.

وأضاف نجم الأهلي السابق: المارد الأحمر يستطيع تخطي عقبة الدحيل بشرط أن يبدأ موسيماني بالتشكيل الأمثل ويغلق مفاتح لعب الدحيل ويعز أبرزها على المعز ومايكل اوليانج.

أوضح: الأهلي يمتلك العديد من الأوراق الرابحة القادرة على حسم هذه المباريات مثل كهربا وطاهر محمد طاهر، واتوقع ان يكون محمد شريف هي الورقة الرابحة للأحمر حيث يمتلك مقومات كبيرة وطموحات تجعله يرجع كافة الفريق.

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وعن تقييمه لوالتر بواليا مع النادى الأهلى، قال أحمد بلال إن الأداء فى الجونة يختلف عن الأهلى، لأن الأحمر يحتاج أن يفكر اللاعب أولا قائلا "محتاج يشغل دماغه شوية"، كما أن طريقة لعبه فى الأهلى لابد أن تختلف عن الجونة.

وأتم: موسيماني يجب أن يغير طريقة لعبه ويعلم أن هذه المباريات لا مجال فيها للأخطاء الفنية والتصحيح فيها لو جاء متأخرا سوف يفقده اللقاء.

ووفقًا لما جاء في الموقع الرسمي لـ”فيفا”، تواجد النيجيري جونيور أجايي، ضمن القائمة النهائية للنادي الأهلي التي ضمت 23 لاعبًا .

بينما تم استبعاد وليد سليمان جناح الفريق لعدم اكتمال شفائه كما تم استبعاد محمود وحيد ايضا.

وجاءت قائمة النادي الأهلي النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن