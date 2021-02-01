أيمن أبو العلا يطالب وزير المالية بكشف ممول الحملات الدعائية للتأمين الصحى الشامل

وجه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، كل التحية للقيادة السياسية من إنجازات ومبادرات تطلقها الدولة من أجل المواطن المصرى، مشيرًا إلى أن هناك بعض الاستفسارات يجب الرد عليها من قبل وزير المالية مع وجود اختلاف جذرى فى بعض الامور .

أيمن أبو العلا يرفض إضافة مبالغ على ممول التحصيل الإلكترونى

وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان، هناك قانون تم إصداره من قبل وزير المالية، خاص بالدفع والتحصيل الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه فؤجيء بقرار من وزير المالية، بإضافة مبلغ مالى على التحصيل الإلكتروني تجاوز ال300 جنيه، وهذا مرفوض تمامًا بإضافة مبالغ إضافية على الممول فى التحصيل الإلكتروني.

وكشف أبو العلا، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامه أنه لم يحصل على مستند لكي يقدم استجوابًا لوزير المالية، فيما يخص قانون التأمين الصحي الشامل، وهو قانون إلزامي، مؤكدا على أن هناك حملات دعائية بملايين الجنيهات على شاشات التليفزيون والكباري والطرق للتامين الصحي الشامل، مطالبا الوزير بالكشف عن مصدر تمويل هذه الحملات الدعائية للقانون رغم كونه قانون إلزامي لا يحتاج لحملات دعائية، وهي شبه إهدار لمال المشتركين.

تجدر الإشارة إلى مجلس النواب يستقبل اليوم، وزير المالية، محمد معيط، ووزيرة التضامن نيفين القباج، وذلك لعرض مجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية، والذى تم الموافقة عليه خلال الفصل التشريعى الأول.