مفاجآت وثنائي جديد يغيب عن الزمالك لمواجهة غزل المحلة

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك غياب لاعب الفريق شيكابالا عن مباراة غزل المحلة المقبلة وذلك بعد ،من ألم في ظهره بعد المباراة الماضية، وفضلت إعطائه راحة والتونسي حمزة المثلوثي وعدم الضغط عليه في التدريبات، وإراحته من المباراة القادمة حتى لا نجازف به"،ولاعب الفريق حمزة المثلوثي وذلك بسبب حدث احتكاك بينه وبين أحد اللاعبين خلال التدريبات، وأصيب بجزع خفيف في الرباط الداخلي.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها غداً الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة ضمن منافسات الجولة ال11،و يتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة ثم الأهلي برصيد 21 نقطة، ويحل نادي الجونة في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، ثم المصري برصيد 16 نقطة، ويأتي نادي بيراميدز في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق الزمالك كان أمام فريق مصر المقاصة والتي شهدت تألق الفارس الأبيض حيث انتهت بنتيجة 4/1 لصالح الفارس الأبيض ، ويسعي الفريق في حصد الثلاث نقاط والإستمرار في نغمة إنتصاراته في غياب المارد الأحمر .

و قد رحل اللاعب مصطفى محمد من نادي الزمالك الي فريق جالطا سراي وحرص اللاعب علي وداع زملائه في النادي وذلك قبل السفر الي تركيا كما جمع اللاعب حديث مطول مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني وكذلك مدحت عبدالهادي المدرب العام الذي نقل له العديد من الخبرات خلال وجوده كلاعب بالدوري التركي من قبل، وكان قد اتفق النادي مسبقا على عرض مليون ونصف يورو في إعارة لمدة موسم، وأربعة ونصف في حالة الشراء النهائي.

و أعلن نادي الزمالك مذ أيام أنضمام اللاعب الي القائمة الإفريقية وذلك بعد إنتهاء إعارته وعودته الي جدران الفريق الأبيض بعد رحيلة الي الرجاء المغربي علي سبيل الإعارة، ويملك الزمالك في صفوفه 5 لاعبين أجانب هم الثنائي التونسي فرجاني ساسي، وحمزة المثلوثيي والثلاثي المغربي حميد أحداد، أشرف بن شرقي. ومحمد أوناجم، حيث أنضم لاعب مصر المقاصة السابق مروان محسن الي الفارس الأبيض .

