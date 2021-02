وفاة النجم فريق الهيب هوب الشهير Double K

تصدر خبر وفاة النجم العالمي Double K عضو فريق الهيب هوب الشهير "People Under The Stairs " في لوس أنجلوس مساء أمس السبت عن عمر يناهز الـ 43 عامًا، عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية والمواقع الإلكترونية الشهيرة، تاركًا خلفه أثر كبير لدى عشاق موسيقى الهيب هوب "الراب" بمختلف دول العالم.

عدم الكشف عن وفاة نجم الراب Double K حتى الآن

وبالرغم من مرور 24 ساعة على وفاته، إلا أن أوضحت عدد من المواقع الشهيرة مثل "جارديان" و"رولينج ستون" و"شوك " إن التقارير التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية لم تكشف حتى الآن عن سبب وفاة نجم الهيب هوب Double K.

نبذة عن نجم الراب العالمي Double K

يذكر أن Double K قام بتأسيس فريق الهيب هوب الشهير " People Under The Stairs " مع كريستوفور سيزر بورتوجال "This One" في لوس أنجلوس في عام 1997، وكانوا وقتها بالمرحلة الثانوية، وكانوا قبل ذلك ينتج كلا منهم ما يحبوه من موسيقى في المدرسة بشكل نفرد ثم قرروا الاتحاد، ليكون بعد ذلك فرقة عالمية.

وقاموا بإصدار ألبومهما الأول الذي حمل عنوان "The Next Step" في العام التالي.

وفي أحد اللقاءات للراحل عام 2019، أكد أن البيئة التي نشأ فيها لم تكن مؤهلة لخروج شخص صالح ولكنه تحدى كل هذا وابتعد عن الشارع المليء بالسلبيات واتجه بكل طاقته للموسيقى.

وقال:"في المكان الذي نشأت فيه، كان هناك السلبي، وكانت الإيجابية بالنسبة لي هي موسيقاي، فأنا كنت محاطًا بالسلبية والأشياء التي تحدث في الشوارع، والأشياء التي اعتقدت أنني أريد أن أكون جزءًا منها.. ولكنني قررت أن الموسيقى أكثر أهمية".

وتابع:" لقد اختبأت في غرفتي، أستمع إلى الموسيقى، ثم قابلت شريكي وأصبح لدي شخص آخر للإستماع إلى الموسيقى معه ونجحنا في تقديم شئ يحافظ علينا".

ابرز أعمال الراحل نجم الهيب هوب Double K

ونجح الفريق في تحقيق أسم لامع لهم في عالم صناعة الموسيقى، وذاع صيتهم ليس فقط على المستوى المحلي بل على الصعيد الدولي أيضًا، ومن أبرز الأغنيات التي قدمها الفريق: " The Next Step " و " The L.A. Song " و " Acid Raindrops " وغيرها .