المقاصة يضم 7 لاعبين جدد في الصفقات الشتوية

اعلنت إدارة نادي المقاصة تدعيم صفوف الكرة بعدد 7 لاعبين جدد رسميا خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك في إطار تلبية الاحتياجات الفنية للفريق وبناء على توصية إيهاب جلال المدير الفني.

واكد العميد سيد متولي المدير الرياضي للمقاصة ومدير التعاقدات ان المقاصة دعم صفوفه ب7 صفقات مع اغلاق فترة الانتقالات الشتوية ، وهم علي النحو التالي ، في خط هجوم الفريق تم التعاقد مع اللاعب باسم مرسي والذي انضم للفريق في صفقة انتقال نهائي قادما من نادي الإنتاج الحربي، بجانب أحمد أوفا القادم من فريق سيراميكا كيلوباترا على سبيل الإعارة. وكان باسم مرسي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لنادي الزمالك خلال اساعات القليلة الماضية، كأحد البدائل التي طرحت ليكون مهاجم الزمالك بعد رحيل مصطى محمد، إلا أن بعض الأصوات داخل نادي الزمالك عارضت قدومه لعدة أسباب منها كبر سنه، وكونه مثير دائما للجدل والمشاكل، وذلك ما جعل موقفه ضعيف بين منافسيه من البدائل المطروحة. وتعاقد الزمالك من ناحية أخرى مع كلا من مروان حمدي قادما من فريق مصر المقاصة بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم بقيمة 13 مليون جنيه، كما تعاقد مع نجم ذئاب الجبل التونسي سيف الدين الجزيري، لتدعيم خط الهجوم.

وأضاف متولي ان المقاصة حصل على خدمات إبراهيم أبو اليزيد مدافع الإسماعيلي على سبيل الإعارة، بجانب مدافع الشرطة طه جمعة والذي انتقل للمقاصة في صفقة بيع نهائي، إضافة إلى الظهير الأيمن الشاب فارس طارق القادم على سبيل الإعارة من النادي الأهلي.

واكمل متولي ان المقاصة دعم خط وسط فريق الكرة باللاعب محمد مخلوف القادم على سبيل الإعارة من الإسماعيلي، بجانب إسلام صالح لاعب أسوان السابق والذي تم ضمه في صفقة انتقال حر ، وتم قيد هؤلاء اللاعبين في قائمة المقاصة قبل اغلاق القيد الشتوي ليلة أمس.