المقاصة يضم 7 لاعبين جدد في الصفقات الشتوية

وكان باسم مرسي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لنادي الزمالك خلال اساعات القليلة الماضية، كأحد البدائل التي طرحت ليكون مهاجم الزمالك بعد رحيل مصطى محمد، إلا أن بعض الأصوات داخل نادي الزمالك عارضت قدومه لعدة أسباب منها كبر سنه، وكونه مثير دائما للجدل والمشاكل، وذلك ما جعل موقفه ضعيف بين منافسيه من البدائل المطروحة.
وتعاقد الزمالك من ناحية أخرى مع كلا من مروان حمدي قادما من فريق مصر المقاصة بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم بقيمة 13 مليون جنيه، كما تعاقد مع نجم ذئاب الجبل التونسي سيف الدين الجزيري، لتدعيم خط الهجوم.
ويستعد فريق الزمالك لمباراته المقبلة امام فريق غزل المحلة المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة يوم 2/2الثلاثاء ،ويتصدر الفارس الأبيض ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز ال13 في ترتيب الدوري برصيد 8 من أصل 9 مباريات خاضها الفريق.
الجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق الزمالك كان امام فريق مصر المقاصة والتي انتهت بنتيجة 4/1 والتي انتهت بأنتصار الفارس الأبيض وإنتزاع الصدارة من فريق الزمالك، بينما اخر مواجهات فريق غزل المحلة كانت امام فريق الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل السلبي 2/2.
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