نادر مصطفى يوجه انتقادات حادة لوزير المالية: يجب مراعاة البعد الاجتماعى عند تنفيذ الإصلاح

وجه النائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام، بمجلس النواب، انتقادات حادة لوزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب قائلا:" ليس من الجائز أن نقف أمام الأرقام التى عرضها الوزير دون التطرق إلى البعد الاجتماعى، وحجم الانفاق، وحالة المواطن بشكل عام، والذى تناساها التقرير، قائلا:" لقد اختزلت البعد الاجتماعي".

نادر مصطفى يوجه عددًا من الأسئلة لوزير المالية

وقال النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إن مواد القوانين التى تم تقديمها من قبل الوزارة، قد جاءت فى سياق الترهيب، مما أثر بالسلب على الاستثمار وعلى الحصيلة التى ندفع منها للخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.

واوضح النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، لأول مرة فى تاريخنا أن يتم اتهام مسؤول بحجم رئيس مصلحة الجمارك والضرائب، قائلا: هل تيقنا أنه لن يتكرر الخطأ هذا المرة، هل راجعنا غياب المنظومة المنضبطه التى تؤثر على باقي الخدمات.

واستكم عضو مجلس النواب، حديثه لوزير المالية:" لماذا أغفلنا دورهيئة التأمين الصحي الشامل وأنت تعي ما يعانية قطاع الاسعاف وبعض القطاعات الأخري.

هذا ويحضر خلال الجلسة العامة، أمام البرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى، وزيرة التضامن، نيفين القباج وذلك لعرض مجهودات الوزارة، بشأن برنامج الحكومة والتى تم الموافقة عليه خلال الفصل التشريعي الثاني.