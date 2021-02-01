ربيع ياسين لـ دوت الخليج: الأهلي كبير "مبيقفش علي حد".. والدحيل قادر علي الوصول للنهائي

أكد ربيع ياسين لاعب الأهلي والمنتخب السابق، علي أهمية المباراة القادمة بين لمارد الأحمر والدحيل القطري في كأس العالم للأندية.

وقال ربيع ياسين في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج" الأهلي فريق كبير، وعلي مدار تاريخة يظل بمن حضر ولا يقف علي أحد" في إشارة لغياب وليد سليمان عن صفوف الفريق للإصابة علي الرغم من كونه لاعب كبير ومهم للأهلي.

وأضاف كابتن الأهلي" الأهلي والدحيل قادرين علي الوصول للنهائ، لكن يظل الأهلي صاحب الحظ الأكبر لما يمتلكه لاعبيه من خبرة ماضية، وعلي المستوي الشخصي أتمني فوز الأهلي بكل تأكييد".

ووجه ربيع ياسين رسالة لموسيماني المدير الفني للأهلي قائلا " الأهلي لازم ياخد الماتش بماتشه، حتي يستطيع التحضير الجيد للمباراة علي كافة المستويات".

قبل مواجهة الدحيل.. مفاجآت صادمة لجماهير الأهلي في قائمة الفريق

وعلق ربيع ياسين عن الأخبار المتدوالة بشأن وقوع بايرن في طريق الأهلي قائلا" إذا كان البايرن يمتلك عناصر قوية ومميزة ويستطيع تحقيق الإنتصارات، فإن الأهلي أيضا يمتلك لاعبين علي أعلي مستوي".

وتابع ياسين " بايرن ميونخ أسم كبير وكذلك الأهلي دائما عظيم والدليل أن المارد الأحمر هو بطل إفريقيا ويشارك كممثل عن القارة السمراء".

وأختتم ربيع ياسين حديثة متمنيا التوفيق للأهلي في الفترة المقبله وتحقيق الإنتصار حتي يستطيع الفريق الصعود للأدوار المقبله وتحقيق ميدالية".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الدحيل القطري في الرابع من فبراير القادم علي إستاد المدينة التعليمية في إفتتاحية كأس العالم للأندية المقام بقطر في الفترة من 4 فبراير حتي 11 فبراير من نفس الشهر.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عن القائمة الرسمية المشاركة في كأس العالم، ضمت القائمة 23 لاعب، فيما تم إستبعاد وليد سليمان ومحمود وحيد من المشاركيين في البطولة رسميا.

وجاءت قائمة النادي الأهلي النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، على لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، على معلول، أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد،.

خط الهجوم: محمود كهربا، محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا، جونيور أجايي، مروان محسن.