الاتحاد السكندري يعلن استمرارية إيجابية 6 لاعبين من الفريق

أعلن مسؤول نادي الاتحاد السكندري استمرارية إيجابية 6 لاعبين مصابين بفيروس كورونا، من الفريق قبل مواجهة مصر المقاصة غداً، أحمد نبيل مانجا ،ومحمد عطوة وعبد السميع ،وإبراهيم"سيمو"ومصطفي إبراهيم و رماريو ويليامز وعماد السيد، وإستمرار إيجابية مسحة اثنين من أعضاء الجهاز الفني كذلك، وقررت إدارة النادي إجراء مسحة جديدة على نفقتها عصر اليوم الإثنين بمعامل جامعة الإسكندرية للاطمئنان على اللاعبين .

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز ال16 في ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط من أصل6 مباريات خاضها الفريق، وكانت آخر مواجهات الفريق أمام فريق الجونة والتي انتهت بنتيجة 2/0 لصالح الجونة.

والجدير بالذكر، أن تم قرار من اتحاد الكرة منذ عددة أيام أن تم تأجيل مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري وذلك بسبب إصابة 10حالات من فريق الأتحاد السكندري بين اللاعبين و3 من الجهاز الفني للفريق، حيث اصدر النادي قرار بألتزام بالإجراءات الإحترازية وللعاميلن داخل النادي. وتأجلت 3 مباريات لزعيم الثغر بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق، وهي إنبي ثم مصر للمقاصة ثم غزل المحلة.

ويستعد الاتحاد حاليا لمواجهة مصر للمقاصة في إطار مواجهات الجولة الـ 9 من الدوري المصري الممتاز،ويسعي لحصد الثلاث نقاط وذلك بسبب نتائج الفريق السيئه هذا الموسم، بينما اخر صفقات فريق مصر المقاصة.

وأكد العميد سيد متولي المدير الرياضي للمقاصة ومدير التعاقدات ان المقاصة دعم صفوفه ب7 صفقات مع اغلاق فترة الانتقالات الشتوية ، وهم علي النحو التالي ، في خط هجوم الفريق تم التعاقد مع اللاعب باسم مرسي والذي انضم للفريق في صفقة انتقال نهائي قادما من نادي الإنتاج الحربي، بجانب أحمد أوفا القادم من فريق سيراميكا كيلوباترا على سبيل الإعارة.

واكمل متولي ان المقاصة دعم خط وسط فريق الكرة باللاعب محمد مخلوف على سبيل الإعارة من الإسماعيلي، بجانب إسلام صالح لاعب أسوان السابق والذي تم ضمه في صفقة انتقال حر ، وتم قيد هؤلاء اللاعبين في قائمة المقاصة قبل اغلاق القيد الشتوي ليلة أمس،ويأمل النادي في تحقيق نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة وتدعيم صفوف الفريق وتحسين نتائجة السيئة هذا الموسم.

