تفاصيل التقديم لجائزة هيكل للصحافة العربية

كشفت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، عن فتح باب الترشح لجائزة الصحافة العربية، بدء من اليوم الاثنين الموافق الأول من فبراير 2021.

كل ما تريد معرفته عن منح المعلمين للدراسة في الجامعات اليابانية

البريد الإلكتروني الخاص بالتقديم لمسابقة هيكل للصحافة العربية

وأوضحت المؤسسة أن التقديم سيكون متاح لمدة ثلاثة أشهر، وبذلك يكون أخر موعد للتقدم للمسابقة يوم الاثنين الموافق 31 مايو المقبل 2021، وذلك عبر البريد الإلكتروني [email protected]



قيمة جائزة هيكل للصحافة العربية

وتقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، ويتم منحهما في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل الموافق، 23 سبتمبر من كل عام.



الهدف من جائزة هيكل للصحافة

وتهدف مؤسسة محمد حسنين هيكل من خلال هذه الجوائز إلى تكريم الصحفيين والصحفيات بمختلف دول الوطن العربي، ممن تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2020، على أن تكون هذه الجوائز عامل مساعد لهم على دعمهم وتطوير مهاراتهم، واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من وسائل وأدوات لمواكبة كل ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.



طريقة المشاركة في جائزة هيكل للصحافة العربية

يستطيع كل الراغبين في المشاركة بالمسابقة إرسال أعمالهم مصحوبة بسيرة ذاتية كاملة للمتسابق، تشمل ملخصًا لجميع الأعمال السابق نشرها للمرشح بشخصه، أو بالاشتراك مع آخرين في جميع وسائل النشر التقليدية والمواقع الإخبارية، ووسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي ومثيلاتها على البريد الإلكتروني للجنة التحكيم.

كما يمكن للمتسابقين التقدم للجوائز عن أي عمل منشور باللغة العربية في جميع الجرائد والصحف والمجلات والمواقع الإخبارية العربية.

ويحق لجميع الجنسيات العربية التقدم للمسابقة بشرط أن يكون سن المتقدمة أو المتقدم 40 سنة أو أقل في 31 ديسمبر 2020.