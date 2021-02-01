محمد السباعى: الاهتمام بالرى والموراد المائية على رأس أولوياتى

قام النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بعمل برنامج تدريبي للقيادات العليا، بوزارة الري معبرا عن اهتمامة الشديد بالرى والموارد المائية، قائلا:" إن وزراة الري بيتي الكبير، الذى سوف أحيا دوما فخورا بمنزلته الكبيرة.

محمد السباعى: لابد من مشاركة الجهود للنهوض بموارد الرى

أكد عضو مجلس الشيوخ، محمد السباعى، على وجوب مشاركة الجهود والآمال واتخاذ الخطوات الفعالة من أجل النهوض بموراد الري وتنفيذها في إطار رؤية القيادة السياسية الرشيدة.

هذا، وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد استقبل أمس الأحد، سفير دولة أوكرانيا لدي مصر ايفهين ميكتنيكو، وسفير بنجلاديش، وذلك لتقديم التهنئة لرئيس الغرفة الثانية، متمنيين له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء الذى جميع بينهم، أهدى رئيس المجلس للسفير الأوكراني درع ، كما حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير عاصم حنفى مساعد وزير الخارجية

واستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، والذى أكد خلال اللقاء على أهمية عودة الغرفة الثانية، نظرًا لحجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية.