بالأرقام.. أغلي 10 صفقات في الإنتقالات الشتوية 2021

كشف موقع" ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات الخاصة باللاعبين وسوق الإنتقالات عن أغلي صفقات الميركاتو الشتوي خلال الموسم الحالي.

وينتهي موسم الإنتقالات الشتوية في منتصف اليوم الأول من شهر فبراير، سببت أزمة كورونا المنتشرة في العالم أزمة مالية لأغلب أندية القارة العجوز، وبالتالي حققت كسادا واضحا في موسم الإنتقالات الحالي، علي عكس سخونة الميركاتو في الفترات الماضية.

ويحتل صدارة قائمة أغلي لاعبين هذا الميركاتو، سعيد بن رحمه اللاعب الجزائري الذي أنتقل من صفوف فريق برينتفورد إلى وست هام يونايتد أحد أندية الدوري الإنجليزي.

كلفت الصفقة خزائن النادي الإنجليزي 23.1 مليون يورو، يأتي هذا بعد أن أستغل وست هام يونايتد بند أحقية الشراء وقام بتفعليه وبالتاليأصبح اللاعب ضمن صفوف الفريق اللندني.

وجاء بالمرتبة الثانية من القائمة الإيفواري سباستيان هيلر لاعب فريق وست هام يونايتد الإنجليزي إلى صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي، بصفقة مقدارها 22,5 مليون يورو، مسجلة أغلي صفقة في تاريخ النادي.

وحل إنتقال الإيفواري عماد دياللو، لاعب أتالاتنا الإيطالي لصفوف مانشيستر يونايتد كأغلي ثالث صفقة في الإنتقالات الشتوية الحالية، بتكلفة 21 مليون يورو.

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وجاء المجري دومينيك زوبوسلاي بالمرتبة الرابعة في قائمة أغلي لاعبي الفترة الشتوية، وأنتقل دومينيك من ريد بول سالزبورج إلي صفوف لايبزيج بصفقة قدرت قيمتها حوالي 20 مليون يورو.

وتتكون قائمة الـ10 لاعبين الأغلي في فترة الإنتقالات الحالية من:

1- الجزائري سعيد بن رحمة من برينتفورد إلي وست هام يونايتد بقيمة 23.1 مليون يورو.

2- الإيفواري سباستيان هيلر من وست هام يونايتد إلي أياكس أمستردام بقيمة 22.5 مليون يورو.

3- الإيفواري عماد دياللو من أتالانتا إلي مانشستر يونايتد بقيمة 21 مليون يورو.

4- المجري دومينيك زوبوسلاي من ريد بول سالزبورج إلي لايبزيج بقيمة 20 مليون يورو.

5- السنغالي كيربين دياتا من كلوب بروج إلي موناكو بقيمة 20 مليون يورو.

6- الإيطالي نيكولو روفيلا من جنوى إلي يوفنتوس بقيمة 18 مليون يورو.

7- الفرنسي مورجان سانسو من أولمبيك مارسيليا إلي أستون فيلا بقيمة 15.8 مليون يورو.

8- البرازيلي بيتير من فيورنتينا إلي فلامنجو إلي بقيمة 14 مليون يورو.