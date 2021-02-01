شحاتة أبو زيد يوجه تساؤلات لوزير البترول بخصوص عدم إستغلال الثروات المعدنية في مصر

أكد النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر من الدول ذات المناطق الغنية بالخامات المعدنية والمتوفرة بكثرة في شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية والغربية وجنوب الوادي وأسوان والبحر الأحمر ومنطقة البرلس، ورغم ذلك نجد أن الكثير من هذه المناطق غير مستغلة في عمليات البحث والاستكشاف لثروات مصر التعدينية، والتي إذا تم إستغلالها بالشكل الأمثل سيكون لها عائد إقتصادي وإجتماعي كبير .

معدن الذهب

ووجه شحاتة، في تصريحات له عدد من التساؤلات لوزير البترول والثروة المعدنية، خاصة فيما يخص معدن الذهب عن ماهية خطة الوزارة فيما يخص عمليات البحث والاستكشاف لخامات مصر التعدينية وخاصة معدن الذهب ، حيث أنه لا يوجد في مصر سوى منجم واحد يحقق إنتاج وهو منجم السكري وأية المشروعات المؤهلة تدخل في إنتاج غير السكري.

كما تطرق أبو زيد، إلى شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية ، حيث صدر قانون عام 2019 بالترخيص لهذه الشركة باستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أو طرطور بالصحراء الغربية ، حيث أن مصر زاخرة بخام الفوسفات الذي إذا أعيد تصنيعه يدخل في العديد من الصناعات والزراعات الحيوية ويغطي إحتياجات السوق المحلية وإمكانية التصدير، متسائلًا ما الوضع بالنسبة لشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية فيما يخص تصنيع خام الفوسفات المستخرج من هضبة أبو طرطور وتحويله إلى حامض فوسفوريك يدخل في المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والكيماوية والأدوية.

المشروع القومي للثروة المعدينة

وعن المشروع القومي للثروة المعدنية في جنوب مصر، أكد شحاتة أبو زيد، أن المستهدف منه إنشاء منطقة الاقتصادية جديدة بصعيد مصر، عن طريق إنشاء مركز عالمي متكامل (صناعي -إقتصادي_ تجاري) ، لتحقيق التنمية المستدامة بصعيد مصر، ومن المعلوم أن منطقة المثلث الذهبي تحوي صخور صلبة ويستخرج منها الفوسفات والجبس والحجر الجيري والطفلة والذهب والحديد والمنجنيز والخامات الأولية، متسائلًا على دور وزارة البترول من تعظيم الاستفادة من تلك الموارد التعدينية وجذب الاستثمارت الصناعية.

وأكد أبو زيد، أنه على الرغم من تنفيذ العديد من مشروعات تنمية اكتشافات الغاز التي تحققت مؤخرًا إلا أن سعر الغاز للصناعة المصرية مقارنة بالأسعار العالمية ما زال يمثل عائقًا أمام الصناع في زيادة الإنتاجية والتنافسية والتصدير فالسعر العالمي للغاز يقدر بنحو 2.8 دولار في حين أن السعر المحلي للصناعات المصرية بنحو 4.5 دولار .

إنشاء المعامل

واختتم شحاتة أبو زيد، بالتأكيد على ضرورة إنشاء المعامل والمصانع لتركيز وإستخلاص الخامات وتصنيعها لزيادة العائد الاقتصادي منها، فضلًا عن ضرورة طرح مشروعات جديدة لاستغلال الثروات المعدنية لإنشاء مجتمعات تعدينية جديدة قريبة من الخامات التعدينية وتوفير فرص عمل للشباب.