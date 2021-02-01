برلمانى ينتقد أداء قصور الثقافة: لا ترقى لتطلعات القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - وأشار النائب فى تصريحات اليوم الإثنين، إلى أن هناك ما يقرب من 5 آلاف موقع ثقافى إلا أنها لا تقوم بما يفى لمتطلبات الوقت الراهن، مشيرا إلى أنها لا تقوم بدورها التثقيفى.

وأوضح هشام هلال أهمية دور الثقافة فى زيادة الوعى الجماهيرى لمواجهة الإرهاب والتطرف الفكرى، محذرا من أن غياب دور قصور الثقافة يعطى فرصة للجماعات المتطرفة لاستقطاب تدنى وعى الشباب والتأثير عليهم.

وشدد النائب على أهمية أن يكون هناك خطة واضحة من وزارة الثقافة لتعظيم هذا الملف، والحفاظ على الشباب من الاستقطاب لأى فكر متطرف.