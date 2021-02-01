القوى العاملة: حوسبة مكاتب التفتيش قبل الانتقال للعاصمة الإدارية بنسبة 100%

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور النائبين سولاف درويش، والسيد مهنى، وكيلى اللجنة، وتحدث أمام اللجنة النواب عبد الفتاح محمد، ومنيرة عبد الحليم، وسيد نصر، وأحمد عاشور، وإحسان شوقى.

وأكدت اللجنة أنها ستعد تقريرا حول بيان وزير القوى العاملة يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها وردود الوزير على ملاحظات النواب لتقديمه لهيئة مكتب البرلمان.

ورد الوزير أمام اللجنة على استفسارات النواب فى بعض الموضوعات الخاصة بالوزارة، كاشفا عن أن لدى الوزارة ومديرياتها على مستوى 27 محافظة 1.286 مفتشا للعمل والسلامة والصحة المهنية، يقومون بالتفتيش على ما يزيد على 3 ملايين منشأة وفقا لخطط شهرية لكل مفتش، فضلا عن الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة، أو التى يتم التفتيش عليها بناء على شكوى، كما يتم إعادة التفتيش على المنشآت لضمان إزالة الملاحظات.



وأشار إلى أن كل مديرية تقوم بتوفير وسيلة انتقال للمفتشين وفقا للإمكانيات المتاحة أو توفير بدل نقدى للانتقال، وفى حالات التفتيش الليلى على ورديات الليل يصرف للمفتشين مكافأة نظير التفتيش الليلى.

وقال وزير القوى العاملة إن ذلك يمثل عبئا ثقيلا على المفتشين نظرا لأن عددهم لا يغطى التفتيش على كل المنشآت، مشيرا إلى أن الوزارة طورت منظومة التفتيش، بحيث يكون التفتيش إلكترونياً ومن خلال قوائم مراجعة لكل الأحكام التى يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل.

ولفت سعفان إلى أنه تم رفع كفاءة ومهارة المفتشين وتعظيم الاستفادة من أدوات عمليات التفتيش، وذلك من خلال تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة طبقت المرحلة الأولى من مشروع التنافسية على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا، ومنح المفتشين أجهزة تابلت وتدريبهم على استخدامها، مشددا على أن مصر تبوأت المكانة الأولى على أرض الواقع عالميًا فى تطبيق المشروع للانتقال من الاعتماد على النظام الورقى للنظام الإلكترونى، وهو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها فى بلدان العالم.

وأضاف وزير القوى العاملة أن الوزارة استكملت منظومة الحوسبة بالجهود الذاتية فى 6 محافظات أخرى، مؤكدا إن قبل الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون تم حوسبة المكاتب بنسبة 100%

وفى تعقيبه، على تخوف بعض النواب من وجود العمالة الأجنبية داخل البلاد واستبدال العمالة المصرية بها، طمأن وزير القوى العاملة النواب، إن نسبة العمالة الأجنبية فى المنشآت طبقا للقانون لا تتجاوز 10 % من إجمالى قوة العمل المصرية، وذلك لحماية العمالة الوطنية من المزاحمة ، كاشفا عن أن عدد التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل لا تزيد عن 29 ألفا ، وهذه النسبة تمثل 1% من إجمالى القوى العاملة المصرية التى وصلت إلى 29 مليونا.

وأكد سعفان أن هناك مهن وأعمال محظور على الأجانب الاشتغال بها، وعدم تشغيلهم إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويمنح الترخيص بعد التأكد من خبرة الأجنبى، وندرة العمالة المصرية فى ذات المجال، مع اشتراط تكليف مصريين مساعدين له لنقل خبراته لهم، وسداد الرسم المستحق.

وحول استفسار النواب عن موقف وزارة القوى العاملة من مشروع قانون العمل، قال الوزير إن المشروع فى عهدة البرلمان من فبراير 2017 ، وذلك بعد أن إجراء حوار مجتمعى موسع حول ضم الأطراف الثلاث "الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة وممثلى أصحاب الأعمال والعمال" وتم التوافق على جميع نصوصه، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها مانع من إجراء جلسة حوارية بين أطراف العمل داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان لاستحداث أية تعديلات على مشروع القانون تكون قد طرأت نتيجة للمستجدات التى أفرزتها جائحة كورونا ومنها العمل عن بعد "من المنزل".

وأكد وزير القوى العاملة أن مشروع قانون العمل كان له السبق "على الرغم من إعداده قبل جائحة كورونا" فى منح العامل المخالط لمريض بمرض وبائى معدى أجازه استثنائية مدفوعة الأجر.

وشدد سعفان على أن الوزارة كانت حريصة على أن يتوافق مشروع القانون مع الدستور المصرى الجديد، وكذلك معايير العمل الدولية، وعلى الأخص الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر حيث طالبت لجنة الخبراء المستقلين بمنظمة العمل الدولية الحكومة المصرية أكثر من مرة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل وإصداره لتلافى ملاحظات اللجنة المتكررة على القانون الحالى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وحول التأكيد على حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وضرورة الاهتمام بتعيين هذه الفئة، عقب وزير القوى العاملة قائلاً: "إن الوزارة تقوم بالتفتيش وحملات التوعية لتشغيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة للتأكد من مدى استيفاء نسبة الــ 5 % المقررة قانونا كحد أدنى للتشغيل ، ومدى الالتزام بساعات العمل وأوقات الراحة المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة، فضلا عن مدى توفير أحكام السلامة المهنية التى تتناسب مع طبيعة الإعاقة أثناء العمل".



وأوضح أن الوزارة نفذت مبادرة "مصر بكم أجمل" لتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأهمية العمل، وتأهيلهم للمشاركة فى التنمية، وكذلك تدريبهم وتأهيلهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل والتوعية بأحكام قوانين العمل والقوانين ذات الصلة ، والتدريب على كيفية إقامة وإدارة مشروع متوسط أو صغير أو متناهى الصغر لخريجى الدبلومات، والمعاهد الفنية والجامعات فى كل التخصصات التى يحتاجها سوق العمل.

ولفت سعفان إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع فى 6 محافظات، ويستهدف المشروع سنوياً فى تنفيذ 18 برنامجا تدريبيا، لـ 540 متدربا فى السنة، مشيرا إلى أنه تم تدريب 540 متدربا فى السنة، و893 متدربا ومتدربة من الأشخاص ذوى الإعاقة حتى الآن من خلال 18 برنامجا، وتم توفير 622 فرصة عمل لهم، فضلا عن 270 مشروعا صغيرا.

واستعرض الوزير أمام اللجنة جهود الوزارة فى رعاية العمالة غير المنتظمة وحصرها لإنشاء قاعدة بيانات كاملة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برعاية العمالة غير المنتظمة من مختلف الجوانب الصحية والتأمينية تميهدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعايتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ مبادرة حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، سواء فى مواقع العمل والإنتاج أو فى المشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة.

وقال سعفان إن المبادرة تهدف إلى تسجيل العمالة غير المنتظمة، فضلا عن صغار الصيادين وإعداد قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لشمولهم على أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى وتغطى الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئى.

وأوضح الوزير أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة ومديرياتها بالمحافظات ساهمت بمبلغ مليار و500 مليون جنيه فى المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة فى مرحلتيها الأولى والثانية لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

تم صرف أكثر من 186 مليوناً على الرعاية الاجتماعية، و 8 ملايين على الرعاية الصحية، فضلا عن إصدار وثائق بوليصة التأمين "شهادة أمان" ما يزيد عن 19 مليون جنيه، بالإضافة إلى بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات سواء نتج عنها عجز كلى أو جزئى أو وفاة لما يزيد عن 170 ألف عامل غير منتظم بإجمالى ما يزيد عن 10 ملايين من المسجلين بوحدات العمالة بمديريات القوى العاملة ليحيوا حياة كريمة تليق بالعامل المصرى، وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

وتعقيبا على خطة الوزارة المستقبلية فى التشغيل خاصة بعد جائحة كورونا، أشار الوزير إلى أنه سيتم استحداث آليات لتنظيم التشغيل المرن والعمل عن بعد، وإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصرى لتجميع بيانات ومعلومات سوق العمل المصرى، وتحليلها، والعمل من خلال نتائجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتستهدف المنصة دعم متخذى القرار فى الوقوف على واقع سوق العمل الحالى وتحديد الرؤى المستقبلية.

وأوضح الوزير أن الوزارة نجحت فى ملتقيات التوظيف، إذ تم عقد 29 ملتقى توظيف وفرت ما يزيد عن 240 ألف فرصة عمل وتم شغل ما يزيد عن 80% منها، كما تم تشغيل ما يزيد عن 1.6 مليون بالقطاعين الخاص والاستثمارى من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها.

كما نجحت الوزارة من خلال مكاتب التمثيل العمالى بسفارات وقنصليات مصر بالخارج فى توفير ما يزيد عن 424 فرصة عمل بالخارج ، وتحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصرى وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء ما قيمته بالجنيه المصرى مليار و53 مليونا و105 ألفا و554 جنيها، فضلا عن حل بلغ 16 ألفا و297 شكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال.

وأوضح الوزير أن كل هذا الإنجاز تحقق من خلال 9 مكاتب التمثيل العمالى بعد أن كان 16 مكتباً بعد غلق 7 مكاتب تخفيضاً للنفقات، وتقوم هذه المكاتب باعتماد عقود العمل بغرض مراجعتها وضمان الحفاظ على حقوق العمال، والتحقق من جدية طلب العمالة المصرية للخارج الذى تنفذها شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال مراجعة تفويضات الشركات الأجنبية للشركة المصرية المختصة بتشغيل المصريين بالخارج، فضلا عن بحث الشكاوى العمالية والقيام على تسويتها ، وتسويق العمالة المصرية من خلال التواصل مع المؤسسات الأجنبية، وأصحاب الأعمال وإبراز خبرات ومهارات وقدرات العمالة المصرية، تسوية المنازعات العمالية بين العمالة المصرية وأصحاب الأعمال بالخارج .

وفى هذا الخصوص، أكدت النائب سولاف درويش أن اللجنة سوف توصى فى تقريرها بزيادة عدد مكاتب التمثيل العمالى بالدول التى يعمل بها عمالة مصرية باعتبار أن الملحق العمالى أقرب فى التعامل مع العامل، ويستمع إلى شكواهم للعمل على حلها.

كما استعرض وزير القوى العاملة، خطة تطوير منظومة التدريب والتأهيل، لتوفير عمالة فنية ماهرة تلبى احتياجات سوق العمل موضحًا أن عدد مراكز التدريب المهنى التى تتبع الوزارة وصل إلى 72 مركزًا على مستوى الجمهورية منها 38 مركزًا ثابتًا فى 25 محافظة، فضلًا عن 7 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، وتقدر عدد الورش التدريبية بنحو 334 ورشة فى المركز الثابتة والمطورة منها 166 ورشة، إذ يتم التدريب على 41 مهنة، موضحًا أن الوزارة فعَّلت دور صندوق التدريب والتأهيل لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وبرامج التدريب التى تستهدف احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.

وحول ملف شركة الحديد والصلب، أكد وزير القوى العاملة أن دور الوزارة هوحماية حقوق ومكتسبات العمال المكفولة لهم قانونا والحفاظ على مستحقاتهم ، مشيرا إلى أنه لم يرد لنا من الشركة أو اللجنة النقابية أو النقابة العامة أى طلب رسمى حتى الآن يفيد صدور قرار الجمعية العامة بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية المتداول إعلاميا، لافتا إلى أن ما ورد إلينا هو بيان من وزارة قطاع الأعمال العام ببيانات العاملين بالشركة وجار التنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للوقوف على عدد المستحقين للمعاش وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 حتى لا يضار عامل مهما كان سنه أو مدة خدمته.

وحول ما أثير حول وضع اسم مصر فى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، أوضح وزير القوى العاملة على عدة حقائق منها أنه لا يوجد ما يسمى بالقائمة السوداء، وإنما هو مصطلح إعلامى للحالات التى يتم إدراجها للمناقشة فى مؤتمر العمل الدولى بلجنة تطبيق الاتفاقيات، ولا يوجد ما يسمى رفع " اسم مصر" لأنه بانتهاء المناقشات التى تجرى بلجنة تطبيق الاتفاقيات تنتهى القائمة ويبدأ سكرتارية المنظمة ممارسة أعمالهم النمطية "طلب التقارير، وانعقاد لجنة الخبراء لدراسة التقارير، زمن نتائج التقارير يتم إعداد قائمة الحالات الفردية المقترحة للعام التالى للعرض على لجنة تطبيق الاتفاقيات".

كما أن مؤتمر العمل الدولى لم ينعقد فى عام 2020، وبالتالى لم تنعقد لجنة تطبيق الاتفاقيات التى تناقش قائمة الحالات الفردية، وإن إدراج مصر فى قائمة الحالات الفردية عام 2019 كان بسبب المطالبة بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية الذى وافق البرلمان عليه وقتها.

وفيما يتعلق بما أثير حول تحرير عقد عمل موحد، أكد الوزير أن هذا المقترح يتنافى مع طبيعة عقد العمل باعتباره عقد خاص بين طرفين، وإنما يحدد القانون الحد الأدنى لحقوق العمال التى يتضمنها العقد ، وتقوم وزارة العمل بمراقبة شروط وظروف العمل ومدى توافق عقد العمل مع أحكام القانون ، ومدى التزام الطرفين بتنفيذ أحكامه.