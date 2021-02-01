معيط يوافق على الفصل بين منصب وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحى

جدة - نرمين السيد - وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ما طرحه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حول ضرورة الفصل بين منصب وزير المالية ومنصب رئيس هيئة التأمين الصحى.





جاء ذلك فى تعقيبه على ملاحظات النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، قائلا: "أنا شخصيا لا أفضل هذه الحالة".

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية تأييده الاستقلالية فى أقرب فرصة ممكنة، ليكون هناك رئيس للهيئة العامة للتأمين الصحى.

وحول الانتقادات الخاصة بالحملة الإعلانية عن قانون التأمين الصحى الشامل، أكد معيط أنه لم يقم بهذه الحملة، قائلا:"لم يخرج جنيه من وزارة المالية أو من أموال الممولين فى التأمين الصحى لتمويل هذه الحملة".

وأشار إلى أن هناك إشكالية فيما يتعلق بالخصم من الشركات لصالح تمويل التأمين الصحى، مؤكدا أن أى قيمة تدفع لصالح التأمين الصحى يتم خصمها من الوعاء الضريبى.

وكان الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وجه انتقادات حادة لوزير المالية، بصفته رئيس هيئة التأمين الصحى، بسبب الحملة الدعائية لمشروع التأمين الصحى الشامل، قائلا: "للأسف لم أحصل على مستندات لتقديم استجواب فى هذا الأمر".

وقال أبو العلا: "قانون التأمين الصحى الشامل إلزامى ولا يحتاج لدعاية، إلا أن هناك حملة دعائية لا تقل تكلفتها عن مئات الملايين من الجنيهات"، مشيرا إلى انتشار الإعلانات فى التلفزيون والمحاور فى القاهرة والجيزة.