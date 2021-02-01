بعد تعافيه من كورونا.. حسام غالى يشارك فى جلسات النواب

جدة - نرمين السيد - وعلق غالى على عودته من الإصابة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين قائلا: "الحمد لله أزمة ومرت"، لافتا إلى أنه عاد اليوم إلى مجلس النواب بعد التأكد من سلبية العينة لمباشرة عمله كنائب.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تعافى بعد ألم وتكسير فى الجسم بأكمله وكحة، مؤكدا أنه التزم ببروتوكول العلاج والعزل المنزلى.