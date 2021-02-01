جدة - نرمين السيد - وعلق غالى على عودته من الإصابة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين قائلا: "الحمد لله أزمة ومرت"، لافتا إلى أنه عاد اليوم إلى مجلس النواب بعد التأكد من سلبية العينة لمباشرة عمله كنائب.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تعافى بعد ألم وتكسير فى الجسم بأكمله وكحة، مؤكدا أنه التزم ببروتوكول العلاج والعزل المنزلى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تعافيه من كورونا.. حسام غالى يشارك فى جلسات النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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