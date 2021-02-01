إنفوجراف.. الحصاد المستهدف للمرحلة الأولى من مشروع تطوير القرى

جدة - نرمين السيد - يعد المشروع القومي لتطوير القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ التنمية بمصر حيث لم يسبق منذ عقود أن تبنت الدولة برنامجاً شاملاً بهذا الحجم لتطوير كل القرى المصرية.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى الحصاد المستهدف للمرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير القرى. ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فإن الاستثمارات المتوقعة لهذا البرنامج خلال ثلاث سنوات تبلغ 515 مليار جنيه ، ويبلغ متوسط الاستثمارات لكل مركز 3 مليارات جنيه وهو ما يعود بالنفع على جميع القطاعات الخدمية والتنموية بالريف.

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