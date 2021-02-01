صور.. سامح شكرى يبحث تعزيز التعاون مع سيراليون

جدة - نرمين السيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، اجتماعاً افتراضياً عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولى السيراليونية "نبيلة تونيس"، وذلك لبحث سُبل دفع العلاقات الثنائية بين الدولتيّن، وكذا التشاور حول عدد من الموضوعات الدولية التى تشغل اهتمام البلديّن.





وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى، أكد حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية فى شتى مجالات التعاون، خاصة تعزيز التجارة المتبادلة والاستثمارات المصرية المُباشرة فى سيراليون من خلال تشجيع الشركات المصرية لتوسيع نشاطها هناك.

كما أشاد وزير الخارجية، بالجهود الجارية لتعزيز العلاقات بين الدولتيّن من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقات الثنائية من بينها التعاون فى مجال التشاور السياسى، والثقافة، والشباب والرياضة.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أن الوزيرين تباحثا حول إمكانية استفادة الجانب السيراليونى من الخبرات المصرية فى القطاع الزراعى والاستزراع السمكى، والتعليم من خلال زيادة عدد المنح المصرية المقدمة وخاصة فى المجال الطبى، وفى مجال تمكين دور المرأة والشباب، فضلاً عن تشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام فى البلديّن.

واختتم حافظ تصريحاته، بالتنويه إلى تناول الوزيرين "شكرى" و"تونيس" لملف توسيع وإصلاح مجلس الأمن والتأكيد على أهمية تحدث الدول الإفريقية بصوت واحد، وكذلك على الموقف الإفريقى الموحد على النحو الوارد فى توافق "أوزلوينى" وإعلان "سرت"، حيث أثنى الوزير شكري، على دور رئيس سيراليون فى هذا الصدد كمنسق للجنة العشرة الإفريقية المعنية بالترويج للموقف الأفريقى إزاء موضوع توسيع وإصلاح المجلس.