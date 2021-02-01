عاجل.. السيسى يشارك فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربى الاستخبارى

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شارك اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى أعمال الجلسة الافتتاحية "للمنتدى العربى الاستخبارى"، بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة فى المنتدى، ووجه كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية تفعيل المنتدى العربى الاستخبارى كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتى الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلاً عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة فى هذا الشأن.

كما شدد الرئيس على أهمية العمل الجماعى فى إطار الأخوة العربية على استعادة الاستقرار فى جميع دول المنطقة، لاسيما التى تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة، مناشداً المشاركين جميعاً بالتعاون والوقوف صفاً واحداً لنبذ الفرقة وتجاوز أى خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية.

من جانبهم، وجه المشاركون فى المنتدى من رؤساء أجهزة المخابرات العربية برئاسة السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، التهنئة للرئيس ولمصر على افتتاح "مقر المنتدى العربى الاستخبارى"، مؤكدين أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز العمل المشترك لصون الامن القومى العربى من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التى تواجه المنطقة العربية، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، بما يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار لجميع الدول العربية.