تحويلات مرورية على دائرى الهرم بسبب العقار المحترق

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة للمرور فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة المرورية وجار سحب الكثافات، فى المنطقة التى وقع بها حريق عقار الهرم والذى مال ناحية الطريق الدائرى.





وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكانت تحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية فى واقعة حريق الهرم، الذى نشب فى العقار السكنى بالقرب من الطريق الدائرى بحى الهرم، أوضحت تفاصيل جديدة بأن العقار المكون من 14 طابقا، يتضمن كل طابق منها 9 شقق سكنية، مبنى دون ترخيص، على مساحة 1000 متر مربع.

وأوضحت التحريات والتحقيقات التى جرت تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن مالك العقار قدم طلبا للتصالح وتم رفضه من قبل الحى.

وكشفت التحريات أن الحريق نشب فى البدروم والطابق الأرضى وهما عبارة عن مخازن أحذية كوتشى، مملوكة لصاحب العقار، المتحفظ عليه لمناقشته حول ملابسات الواقعة.

وأوضحت التحريات أن أسباب الحريق ماس كهربائى، وذلك بعد مناقشة صاحب العقار الذى أكد فى محضر الشرطة أنه قبل الحريق بـ3 أيام حدثت مشكلة فى لوحات الكهرباء بالمخزن وتم إصلاحها، إلى أن فوجئ بنشوب الحريق.