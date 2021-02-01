انتقادات برلمانية لوزير المالية بسبب مشروع التأمين الصحى

جدة - نرمين السيد - انتقد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزير المالية الدكتور محمد معيط ، بصفته رئيس هيئة التأمين الصحى، بسبب الحملة الدعائية لمشروع التأمين الصحى الشامل، قائلا: للأسف لم أحصل على مستندات لتقديم استجواب فى هذا الأمر.





جاء ذلك فى تعقيبه على بيان وزير المالية أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى، حيث قال أبو العلا إن قانون التأمين الصحى الشامل إلزامى ولا يحتاج لدعاية، إلا أن هناك حملة دعائية لا تقل تكلفتها عن مئات الملايين من الجنيهات، مشيرا إلى انتشار الإعلانات فى التلفزيون والمحاور فى القاهرة والجيزة.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان: بحثت عن راعى رسمى لهذه الحملة فلم أجد، على الرغم من أن الحملة تضمنت إنتاج فيلم بطولة الفنان أشرف عبد الباقى، وكذلك أغنية للفنان محمد الشرنوبى، فضلا عن أن إعلان الحملة أصبح راعى رسمى فى بعض البرامج بعدد من القنوات الفضائية.

وأكد أبو العلا، أن هذا القانون الإلزامى لا يحتاج إلى أى دعاية، قائلا: نحن نسعى للحفاظ على كل مليم لاختصار مدته تطبيقه.

واعتبر أيمن أبو العلا، أن هذه الحملة الدعائية إهدار لأموال الممولين، قائلا: أمضينا فى دراسته الاكتوارية لزيادة موارده أكثر من 50 ساعة وهو ثورة فى تصحيح الرعاية الصحية فى مصر، لما يقره من علاج مجانى لغير القادرين، إلا أن هذه الحملة سببت لى صدمة.

ووجه عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير المالية: إذا كان الهدف لتحفيز المحافظات التى يتم فيها التطبيق فلماذا نجد الإعلان فى القاهرة والجيزة؟.

وطالب أبو العلا، بالإعلان عن تكلفة الحملة وممولها، قائلا: "إن كانت الهيئة هى الممول تبقى كارثة ".

على جانب آخر انتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجمع بين منصب وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، مؤكدا أنها هيئة مستقلة لها موازنة خاصة، مشيرا إلى أن ووزير المالية يكون مشرفا عليها وليس رئيسها.

كما انتقد أيمن أبو العلا، قرار وزير المالية بتحصيل 325 جنيها لأى ممول يدفع إليكترونيا، عملا بالقرار رقم 32 لسنة 2021، لافتا إلى وزارة المالية قدوة فى تطبيق قانون التحصيل الإليكترونى لكل جهات الدولة.

وأشاد أيمن أبو العلا، بقرار رئيس الجمهورية بتوجيه اختزال مدة تطبيق التأمين الصحى الشامل فى 10 سنوات بدلا من 15 سنة لتغطية جميع محافظات الجمهورية، فضلا عن دور وزارة المالية فى التنمية الاقتصادية فى ظل جائحة فيروزس كورونا، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية على المشروعات الصغيرة وهى قاطرة التنمية.