"الداخلية" تنفي تعرض النزيلة سولافة مجدي للضرب والتهديد

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله من إدعاءات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى تزعم تعرض النزيلة سولافه مجدى محفوظ سلام "نزيلة سجن القناطر نساء" لإعتداء بالضرب والتهديد والتحرش بمقر احتجازها. بالفحص تبين أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، وأن المذكورة مودعة بالسجن على ذمة إحدى القضايا رفقة أخريات، وحالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية فى معدلاتها الطبيعية ويتم تقديم كافة أوجه الرعاية المختلفة لها أسوة بباقى النزيلات، ويأتى ذلك الإدعاء فى سياق دأب الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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