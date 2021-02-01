ممثل مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة: ندعم دعوات التوزيع العادل للقاحات كورونا

أشاد عبيدة عبد الله أبو العباس الدندراوى ممثل مصر فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعاملين الطبيين وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية الذين يتعاملون مع جائحة كوفيد-19 فى جميع أنحاء العالم ، وخاصة فى البلدان النامية المعرضة للخطر.

وانضم ممثل مصر إلى الدعوات من أجل الوصول العادل إلى اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا دون شروط،، وتابع مؤكدًا، أن الجهود ضرورية أيضًا للحفاظ على مكاسب التنمية التى حققتها البلدان النامية فى العقود الأخيرة، وتأكيدًا على دعم مصر لخطة 2030، قائلا أن مصر ستقدم تقريرها الوطنى الطوعى الثالث فى المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2021 حول التنمية المستدامة.

وقال الدندراوى، إن مصر تدعم بقوة جهود الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ ، مضيفًا أنها طورت نهجًا منسقًا لتنفيذ الاتفاقيات الدولية الأساسية الثلاث ، بشأن المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، مشيرا إلى أن مصر لا تزال واحدة من المساهمين الرئيسيين بقوات في عمليات الأمم المتحدة للسلام وتدعم الدول الأفريقية الشقيقة في حل صراعاتها.

وأوضح الدندراوى، إنه في ضوء الوباء ، أصبح من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى أن تحترم الدول بالكامل مبادئ السيادة ووحدة أراضيها، وتحمي حقوق الإنسان وتتصرف بحسن نية في علاقاتها مع الآخرين

جاء ذلك خلال جلسه الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أطلع من خلالها الأمين العام أنطونيو جوتيريش الجمعية العامة على أولوياته العاجلة لعام 2021.