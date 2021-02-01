ننشر الخريطة الرسمية لجمهورية مصر العربية

ينشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، الخريطة الرسمية لجمهورية مصر العربية.

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على صفحته الرسمية الخريطة الرسمية لجمهورية مصر العربية التي تم اعتمادها من الهيئة المصرية العامة للمساحة.

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