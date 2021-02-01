نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجار اسطوانات الغاز في عقار الهرم المحترق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر الحريق الذي نشب بالعقار المجاور لسلم حي الهرم بالطريق الدائري بنطاق مركز ومدينة كرداسة، لليوم الثالث على التوالي، نتيجة اشتعال مخزن لتصنيع الأحذية أسفل العقار.

وأشار مصدر مسئول بمحافظة الجيزة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إلى أن العقار يوجد به نسبة ميل بسبب الحريق الهائل الذي لم تستطيع قوات الحماية المدنية إخماده نتيجة المواد القابلة للاشتعال بطريقة سريعة.

وأضاف المصدر، أن الحريق أدى إلى تصدع المبنى وسقوط أجزاء منه، بالإضافة إلى انفجار إسطوانات الغاز، مؤكدًا أن المحافظة أخلت السكان من العقارات المجاورة للعقار المحترق تحسبًا لسقوطه في أي لحظة.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كلف الأجهزة المعنية بالتواجد الدائم على مدار اليوم لحين الانتهاء من اعمال الاطفاء والمراجعة للعقارات المحيطة وكذا تأمين حركة السير على الطريق الدائرى .

وشهد موقع الحريق تواجد مكثف لسيارات الاطفاء والتى تبذل أقصى مجهوداتها حتى الان للسيطرة على الحريق الناتج عن تواجد كميه كبيرة من مخزون الأحذية ببدروم العمارة الامر الذى يعيق اعمال الاطفاء والتبريد أمام الأجهزة المعنية .