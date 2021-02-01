نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب إلقاء بيان الوزارة.. برلمانية توجه أسئلة عديدة لوزير المالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع إلى بيان وزارة المالية، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، وتوجيه عدة أسئلة من النواب إلى الوزير.

ووجهت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدة تساؤلات لوزير المالية الدكتور محمد معيط، عقب إلقاء بيان الوزارة أمام الجلسة، وجاءت الاسئله كالتالي:

• ما هي تفاصيل الاحتياطي النقدي بالعملة الاجنبية ؟ وما هي القيمة الحقيقية له بعد استبعاد مكوناته غير القابلة للتسييل؟

• ما هو رقم الديون بتفاصيله المقسمة إلي: أنواع الدائنين وآجال تلك الديون وقيمة خدمة الدين (الاقساط والفوائد التي تدفع عنها) خلال العام الحالي بالجنيه المصري وكنسبة من أجمالي حجم الموازنة؟

• لماذا لم تفرض ضرائب تصاعدية طبقا للمادة 38 في الدستور ؟

• ماذا عن إلغاء بند الاحتياطيات العامة ومكافآت المستشارين في الموازنة؟

• ماهى خطتك لتمويل العجز في الموازنة بخلاف الضرائب والديون؟

• لماذا لم تفرض ضرائب على تعاملات البورصة ؟

• دائرتى قصر النيل بها عقارات ملك وزارة المالية، لذلك جاءتنى شكاوى كثيرة من الأهالى الراغبين في تملك شققهم المؤجرة من سوء المعاملة من ملكية الأموال المستردة بالرغم إستلامهم ردود من مكتبك بتقديم طلبات التملك لهيئة الأموال المستردة وفقا لقانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات لذلك.

• لماذا التأخر والدخول في مفاوضات مع الدائنين لاسقاط الديون والوقت مناسب جدا بسبب الكورونا؟

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع إلى بيان كل وزارة، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، حيث شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور وزير المالية محمد معيط، للاستماع إلى بيان الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.