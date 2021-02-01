نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب إلقاء بيان الوزارة.. برلمانية توجه أسئلة عديدة لوزير المالية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع إلى بيان وزارة المالية، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، وتوجيه عدة أسئلة من النواب إلى الوزير.
ووجهت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدة تساؤلات لوزير المالية الدكتور محمد معيط، عقب إلقاء بيان الوزارة أمام الجلسة، وجاءت الاسئله كالتالي:
• ما هي تفاصيل الاحتياطي النقدي بالعملة الاجنبية ؟ وما هي القيمة الحقيقية له بعد استبعاد مكوناته غير القابلة للتسييل؟
• ما هو رقم الديون بتفاصيله المقسمة إلي: أنواع الدائنين وآجال تلك الديون وقيمة خدمة الدين (الاقساط والفوائد التي تدفع عنها) خلال العام الحالي بالجنيه المصري وكنسبة من أجمالي حجم الموازنة؟
• لماذا لم تفرض ضرائب تصاعدية طبقا للمادة 38 في الدستور ؟
• ماذا عن إلغاء بند الاحتياطيات العامة ومكافآت المستشارين في الموازنة؟
• ماهى خطتك لتمويل العجز في الموازنة بخلاف الضرائب والديون؟
• لماذا لم تفرض ضرائب على تعاملات البورصة ؟
• دائرتى قصر النيل بها عقارات ملك وزارة المالية، لذلك جاءتنى شكاوى كثيرة من الأهالى الراغبين في تملك شققهم المؤجرة من سوء المعاملة من ملكية الأموال المستردة بالرغم إستلامهم ردود من مكتبك بتقديم طلبات التملك لهيئة الأموال المستردة وفقا لقانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات لذلك.
• لماذا التأخر والدخول في مفاوضات مع الدائنين لاسقاط الديون والوقت مناسب جدا بسبب الكورونا؟
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع إلى بيان كل وزارة، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، حيث شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور وزير المالية محمد معيط، للاستماع إلى بيان الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.