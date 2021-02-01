نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير المالية إلى اللجنة المختصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، للاستماع إلى بيان وزارة المالية، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، إلى اللجان النوعية للمجلس كل فيما يخصه لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على مكتب المجلس.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع إلى بيان كل وزارة، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، حيث شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور وزير المالية محمد معيط، للاستماع إلى بيان الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

