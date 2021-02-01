مصطفى سالم يطالب بتشكيل لجان لتحديد المسؤولية فى القروض والمنح غير المستخدمة

وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى كلمته بالجلسة العامة، المنعقدة اليوم، عدة استفسارات وتساؤلات لوزير المالية، محمد معيط.



مصطفى سالم عضو مجلس النواب

وقال عضو مجلس النواب، مصطفى سالم:" فيما يتعلق برقم استخدامات الدولة البالغة في 2020/6/30، بمبلغ 1،9 تريليون جنية منها مبلغ قيمته 1.03 تريليون جنيه، إجمالي المصروفات على سداد أقساط وفوائد الدين العام في سنة واحدة بنسبة 53,5 %.

ووجه عضو مجلس النواب، مصطفى سالم، فى بداية حديثه الشكر للرئيس السيسي على توجيهه بتشكيل لجنة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لدراسة أى قرض قبل الحصول عليه، وثانيا لابد من تشكيل لجنة من خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، أو لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب، لدراسة القروض والمنح الغير مستفاد منها، وأسباب ذلك وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين، الذين حملوا الدولة أعباء وتكاليف لم يستفاد منها وكذلك عدم الاستفادة من المنح المجانية.

وأضاف عضو مجلس النواب، مصطفى سالم:" إذا تحدثنا عن إيرادات الدولة في 2020/6/30، والبالغة 975مليار منها مبلغ 739مليار إيرادات ضريبية، بنسبة 76%.

كما طالب النائب مصطفى سالم، الدولة بضرورة تعظيم الإيرادات غير الضريبية حتي لا نحمل المواطنين أعباء ضريبيةجديدة وسأل سالم الوزير عن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية، حيث تعاقدت الوزارة مع إحدى الشركات وكان من المفترض أن تنتهى من المرحلة الأولى منتصف عام 2019 فما هو الوضع الآن.

وأشار سالم إلى أن الاقرارات الضريبة للمرتبات الإلكترونيا حدثت بها مشاكل كثيرة، واضطر الوزير لمد مدة تقديم الإقرار، حتي نهاية فبراير، فكيف ستتعامل المصلحة مع إقرارات ضرائب الدخل التي ممكن أن تصل لعدد 7 مليون ممول في ضوء تشديد عقوبة عدم تقديم الإقرار في نهاية مارس.

وانتقل عضو مجلس النواب، مصطفى سالم، للحديث حول النقطة الرابعة، والمتعلقة بالهيئات الاقتصادية الخاسرة وعددها 14 هيئة حققت خسائر قدرها 22 مليار في عام واحد ووصلت الخسائر المرحلة لحوالي 192 مليار وطالب سالم بضرورة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية أو من مجلس النواب، لدراسة أسباب هذه الخسائر ووقف نزيفها ومحاسبة المسؤول عنهأ.

وطالب وكيل الخطة والموازنة، وزير المالية بضرورة قيام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم الحسابات الختامية، الخاصة بها للمجلس لقيام لجنة الخطة والموازنة، بمراجعتها طبقا لما تفضي بة لائحة مجلس النواب ومنشورات وزارة المالية، لأن الدولة مساهمة في هذة الشركات فضلا عن ضرورة قيامها بسداد التزامات الدولة من أرباح الشركات.

واختتم سالم حديثة بتوجية الشكر للرئيس الإنسان عبدالفتاح السيسي الذي يشعر بمعاناة المواطنين خاصة اهلنا بالريف المصري والقري بمحافظات الجنوب الذي همش عشرات السنين.

وطالب سالم الوزير بضرورة موافات المجلس بتقرير شامل عن أسس ومعايير وضع المراحل وكيفية التنفيذ والمتابعة.