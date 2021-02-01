رئيس الشيوخ يلتقي سفير كوريا الجنوبية.. غدا

يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه غداَ الثلاثاء، سفير كوريا الجنوبية، هونج جين ووك.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

هذا، وكان رئيس مجلس الشيوخ، قد استقبل علي مدار الأيام الماضية عدد من الشخصيات منهم نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العام للاستعلامات، ضياء رشوان، وسفراء أوكرانيا وبنجلاديش.



وأكد نقيب الصحفيين، خلال اللقاء على أن مجلس الشيوخ، يمثل جزءاً مهماً من تاريخ مصر البرلماني وإنه عاد في توقيت شديدة الأهمية، مشدداَ على أعتزازه بهذا الموسسة التشريعية العريقة.

واستقبل أيضًا رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، سفير أوكرانيا بالقاهرة الذي عبر عن أمله فى أن تشهد العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين، مزيداَ من التطور والتعاون في المرحلة القادمة، مؤكدًا حرص بلاده على دعم العلاقات الثنائية.

وكذلك سفير بنجلاديش الذي عبر عن سعادته بلقاء المستشار عبدالرازق، وتطلعه للاستفادة من خبرات مصر البرلمانية العريقة والتى تمتد لأكثر من ١٢٠ سنة.