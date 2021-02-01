إعادة فتح الطريق الدائري بعد الإطمئنان على العقار المحترق

عاد الطريق الدائري بمحافظة الجيزة أمام عقار فيصل المحترق لطبيعته، وذلك بعد هدوء النيران والتأكد من عدم ميل العقار، وذلك بعد الرجوع إلى اللجنة الهندسية التى شكلها المحافظ، والتى أكدت عدم وجود ميل بالعقار، وبناء على ذلك تم فتح الطريق.

عقار فيصل المحترق

كان مصدر بمحافظة الجيزة، قد أكد أن عقار فيصل المحترق، والمستمر فيه الحريق، مخالف ولم يتم إصدار تراخيص له حتى الآن، وتقدم سكانه بطلبات للتصالح على الوحدات السكنية، وأن اللجان الهندسية المشكلة لم تتمكن حتى الآن من معاينة العقار بسبب استمرار الحريق.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شكل لجنة هندسية لمعاينة فيصل المحترق، لبيان مدى تضرر العقار بالحريق وتأثير على السلامة الإنشائية للعقار، وكذلك العقارات المحيطة، وإعداد تقرير تفصيلى بذلك، باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حياة المارة والسكان بالعقارات المجاورة.

ونظرا لاستمرار الحريق لم تتمكن اللجنة الهندسية معاينة العقار من الداخل حتى الآن، ومن المقرر أن تنتظر اللجنة لحين هدوء الحريق حتى تتمكن من معاينة العقار من الداخل وإعداد تقرير تفصيلى.

حريق الدائري